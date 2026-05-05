Сергей Собянин назвал приоритеты развития московского здравоохранения

Президиум Правительства Москвы рассмотрел вопрос о выполнении государственной программы столицы «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)» в 2025 году и ходе реализации программных мероприятий в 2026-м.

«Продолжим делать все возможное, чтобы медицинская помощь в столице была доступнее и качественнее», — написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Сергей Собянин назвал ключевые задачи развития здравоохранения на 2026 год и дальнейшую перспективу:

— рост средней ожидаемой продолжительности жизни москвичей, которая по итогам 2025 года впервые превысила 80 лет;

— дальнейшее развитие системы медицинской помощи женщинам и детям, включая расширение сети современных центров женского здоровья;

— повышение качества лечения пациентов с онкозаболеваниями на основе стандарта онкологической помощи и завершение обновления онкологического каркаса столицы с открытием нового комплекса Московской городской онкологической больницы № 62 в «Сколкове»;

— расширение использования высокотехнологичных методов лечения, в том числе направлений «Роботическая хирургия» и «Трансплантология»;

— продолжение формирования нового каркаса стационарной помощи: строительство больниц будущего, в числе которых новый комплекс Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, Московский клинический научно-исследовательский центр «Больница 52», городская клиническая больница имени В.П. Демихова и детский многопрофильный стационар на западе столицы;

— активная цифровая трансформация московского здравоохранения, внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в ежедневную медицинскую практику, применение генеративного ИИ для развития превентивной медицины.