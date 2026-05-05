Дептранс Москвы с приходом тепла призвал не оставлять животных одних в машине

В связи с приходом жаркой погоди водителей призывают не оставлять животных в машине без присмотра.

Об этом напомнил столичный Дептранс.

— Призываем водителей быть ответственными, парковаться по правилам и не оставлять животных в салоне автомобиля, это может угрожать их жизни и здоровью. Особенно это актуально в теплое время года, — обратился к гражданам заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В общей сложности с начала 2026 года работники Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) уже пять раз находили кошек и собак в автомобилях, которые были припаркованы под запрещающими дорожными знаками.

— В теплое время года в салоне автомобиля быстро становится жарко. Всего через несколько минут питомец может получить тепловой удар; испытать стресс, нехватку кислорода и обезвоживание; испугаться и спрятаться под сиденьем. В таком случае его не заметят в случае эвакуации машины, — предупредили в Telegram-канале Дептранса.

Также в ведомстве призывают сообщать о ситуациях, когда чужой автомобиль припаркован неправильно, а также о случаях, когда в салоне оставили питомца.

Опасность в машине в условиях летней жары есть не только для животных, но и для детей. В летний период температура внутри машины может стремительно повышаться, что грозит ребенку перегревом организма. Также в случае ухудшения состояния ребенка в закрытом автомобиле некому будет оказать ему своевременную помощь.