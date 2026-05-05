Ограничения на работу вновь ввели в аэропорту Внуково
Временные ограничение на прием и выпуск воздушных судов вновь ввели в аэропорту Внуково. Пассажирам стоит быть готовыми к возможным изменениям в расписании авиарейсов.
Актуальную информацию можно уточнить через онлайн-табло.
Об этом во вторник, 5 мая, сообщили в пресс-службе Росавиации.
— Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — передает официальная страница ведомства в МАКС.
Ранее ограничения были введены и в других столичных аэропортах — Домодедово, Жуковском и Шереметьево — на фоне угрозы атак беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о нейтрализации десяти вражеских дронов, направлявшихся к мегаполису.
Кроме того, в Шереметьево было предупреждено о возможном увеличении времени прохождения послеполетных формальностей при возвращении из-за рубежа. Это связано с усилением мер безопасности.