Ограничения на работу вновь ввели в аэропорту Внуково

Временные ограничение на прием и выпуск воздушных судов вновь ввели в аэропорту Внуково. Пассажирам стоит быть готовыми к возможным изменениям в расписании авиарейсов.

Актуальную информацию можно уточнить через онлайн-табло.

Об этом во вторник, 5 мая, сообщили в пресс-службе Росавиации.

— Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — передает официальная страница ведомства в МАКС.

Ранее ограничения были введены и в других столичных аэропортах — Домодедово, Жуковском и Шереметьево — на фоне угрозы атак беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о нейтрализации десяти вражеских дронов, направлявшихся к мегаполису.

Кроме того, в Шереметьево было предупреждено о возможном увеличении времени прохождения послеполетных формальностей при возвращении из-за рубежа. Это связано с усилением мер безопасности.