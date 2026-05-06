Москвичей предупредили об ухудшении погоды

В ближайшее время в Москве ожидается ухудшение погоды — на город обрушатся дождь с грозой и сильный ветер.

Об этом предупреждает Комплекс городского хозяйства (КГХ) столицы в своем Telegram-канале.

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток 6 мая в столице местами ожидаются гроза с дождем, град, при грозе усиление ветра до 15 метров в секунду», — предостерегли в ведомстве.

Москвичей и гостей столицы призвали быть внимательными на улицах — не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями, а также не парковать рядом с ними машины.

Ранее главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что вечером в среду, 6 мая, в Московском регионе начнется гроза. Наибольшую вероятность этого явления предсказали жителям в районе подмосковного Павловского Посада. В целом готовиться к грому и молниям стоит на востоке столичного региона.