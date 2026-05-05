Ограничения сняли в аэропортах Домодедово и Жуковский

В столичных аэропортах Домодедово и Жуковский сняли временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 5 мая, сообщила пресс-служба Росавиации.

— Аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в публикации в МАКС.

Ранее также сообщалось, что ограничительные меры на прием и выпуск самолетов сняли в аэропортах Внуково и Шереметьево.

Пассажиры авиакомпании «Аэрофлот», путешествующие с животными, могут пройти регистрацию в аэропорту Шереметьево на специальной стойке — ее открыли специально для владельцев кошек и собак. Многие отдыхающие отправляются в путешествия вместе с четвероногими. Как обезопасить себя и питомца во время таких рейсов, узнавала «Вечерняя Москва».