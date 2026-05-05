В столице ожидается гроза и усиление ветра

Днем 5 мая в столице ухудшится погода. По прогнозам синоптиков, до 18:00 возможен сильный ветер с порывами 12–15 метров в секунду, местами ожидается гроза.

В непогоду горожанам следует быть осторожными на улице, не укрываться под деревьями и не находиться вблизи рекламных щитов и шатких конструкций. Автомобилистам важно внимательно следить за дорожной ситуацией, избегать внезапных маневров, а также парковать машины в безопасных местах.

При чрезвычайных происшествиях необходимо звонить в экстренные службы по единому номеру: 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по городу Москве: +7 495 637⁠-31⁠-01.