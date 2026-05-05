Собянин: готовы делиться нашими наработками с регионами

5 мая мэр Москвы Сергей Собянин подписал соглашения о внедрении цифровых сервисов и подсистем «Московской электронной школы» еще с пятью российскими регионами.

Москва активно делится с регионами своими наработками, в том числе в области образования.

— Невозможно в каждом субъекте создать свои программы высочайшего уровня, дорабатывать их, создавать электронные библиотеки и так далее. Это нерационально, — заявил Сергей Собянин. — Поэтому мы с Министерством просвещения России, Минцифры России подписали соглашение, которое позволяет под эгидой Министерства просвещения, Минцифры внедрять в регионах основные сервисы «Московской электронной школы», поддерживать их, развивать и соответствовать тем стандартам, которые устанавливает Министерство просвещения России.

Более того, с 2027 года сервисы «МЭШ» в регионах начнут внедрять и в колледжах. Решение неслучайно, ведь направление среднего профессионального образования активно развивается, многие школьники выбирают колледжи после девятого класса.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на подписании соглашений отметил, что цифровые сервисы будут дополнять, но не заменять традиционные форматы получения образования. Он также выразил благодарность мэру Москвы за работу по созданию столь масштабного и значимого проекта, как «Московская электронная школа», и заявил, что эта технология активно реализуется в ряде регионов.

— Уже есть опыт регионов, которые используют «Московскую электронную школу» и которые видят улучшение системы образования, улучшение результатов, — сказал Сергей Кравцов. — И те регионы, которые сегодня будут подписывать соглашения, в том числе изучили этот опыт.

Цифровые технологии в образовании теперь заработают в Башкирии и Карелии, Вологодской, Мурманской и Тверской областях.

— Мы хотим, чтобы цифровая среда во всех школах была удобной, понятной, безопасной и, главное, одинаково доступной по всей стране, — подчеркнул заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Качанов.

КСТАТИ

В настоящее время сервисы «МЭШ» доступны в республиках Татарстан и Дагестан, Калужской, Московской, Тюменской областях и Ямало-Ненецком автономном округе. Проект уже охватил 4381 школу, а общее число пользователей цифровых сервисов превышает 4,8 миллиона человек.