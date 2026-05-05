Москвичам пообещали до плюс 28 градусов и грозы

В Москву придет по-настоящему летняя жара. Вместе с ней в столицу нагрянут и грозы, рассказал RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Внезапная волна жары охватит Московский регион до 7 мая включительно. В эти дни, по прогнозам синоптика, столбики термометров в столице поднимутся до плюс 26-28 градусов. На фоне такого шквала тепла начнутся грозовые дожди. Они будут кратковременными, пройдут преимущественно после обеда, но по своей силе могут оказаться достаточно интенсивными, отметил Шувалов.

Совсем скоро волна жары сменится очередным периодом похолодания. Воздушный фронт сменится 8 мая. Тогда температура опустится до 8-13 градусов тепла, а дожди станут затяжными. Осадки продолжатся и 9 мая, дожди будут небольшими, местами умеренными. В День Победы воздух прогреется до плюс 10-12 градусов.

Как успокоил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, предстоящие грозы не затронут все районы столицы. Обрушится ли на Москву трехдневная гроза, однозначно ответить метеоролог не смог.