В аэропортах Внуково и Шереметьево сняли ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в столичных аэропортах Внуково и Шереметьево.

Об этом во вторник, 5 мая, сообщили в пресс-службе Росавиации.

— Аэропорты Внуково, Шереметьево. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении ведомства в МАКС.

Ранее Росавиация ввела соответствующие меры в аэропортах Домодедово и Жуковский.

В январе аэропорт Шереметьево сообщил о запуске эксперимента по посадке пассажиров на рейсы по биометрии. Нововведения вступят в силу 1 июня 2026 года. В рамках пилотного проекта пассажиры смогут проходить на борт без предъявления паспорта.