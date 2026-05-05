Московский Кремль будет закрыт для посетителей в День Победы

Территория Московского Кремля будет закрыта для посетителей в День Победы, 9 мая.

© Вечерняя Москва

Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы охраны.

— 9 мая 2026 года допуск посетителей на территорию Московского Кремля осуществляться не будет, церемониальный развод пеших и конных караулов Президентского полка Службы коменданта Московского Кремля ФСО России на Соборной площади Московского Кремля не состоится, — цитирует сообщение ФСО ТАСС.

Вечером 28 апреля Минобороны РФ сообщило, что воспитанники училищ, кадеты, колонна военной техники в связи с текущей обстановкой не будут участвовать в параде 9 Мая в Москве. В ходе авиационной части парада над Красной площадью пролетят самолеты российских пилотажных авиагрупп.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что украинские войска планируют применить рой беспилотников для срыва парада Победы в Москве. Он добавил, что этим планам не суждено реализоваться, и пролет авиации пройдет в штатном режиме.