В авиарий Московского зоопарка вернулись теплолюбивые птицы

С приходом устойчивого весеннего тепла в Московском зоопарке, подведомственном столичному Департаменту культуры, открывается весенне-летний сезон в авиарии — экспозиции на старой территории, расположенной на живописном берегу Большого пруда.

© Mos.ru

Зимой здесь было представлено ограниченное количество птиц. Многие пернатые обитатели пережидали морозы в теплых внутренних павильонах. В начале мая, когда суточная температура на улице стала выше плюс пяти градусов, птицы вернулись в свои летние вольеры.

«Мы очень рады, что наконец наступила настоящая весна и наши фламинго, ибисы и журавли вернулись в свою любимую просторную “резиденцию” на берегу пруда. Теперь посетители снова могут ощутить себя частью дикой природы, гуляя по мостикам в окружении свободно летающих птиц», — поделилась Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Площадь авиария — примерно 600 квадратных метров при высоте потолков около шести метров. Для наблюдения за пернатыми через всю территорию проложены два длинных мостика. Птицы могут подходить к посетителям, сидеть на балках под крышей или залетать на мостики.

Для розовых фламинго к летнему сезону оборудовали пляжную полосу с мелким белым песком, чтобы птицам было комфортно передвигаться по берегу пруда. В авиарии также есть отдельный вольер для пустынных лисиц — фенеков, которые днем предпочитают спать.

Программа мероприятий в Московском зоопарке способствует реализации целей и задач национального проекта «Семья». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы — на специальной странице.

«Мосбилет» — официальный сервис на портале mos.ru, с помощью которого можно приобрести билеты в театры, музеи, концертные залы и другие учреждения, подведомственные столичному Департаменту культуры, без комиссии и наценок. На странице сервиса представлены анонсы самых ожидаемых событий, премьер сезона, мероприятий в рамках городских фестивалей, выставок, спектаклей и концертов, которые пройдут в ближайшие выходные.

Купить билет можно прямо в сервисе. Это удобно сделать с помощью авторизации через Mos ID — аккаунт на портале mos.ru. Для мероприятий, где требуются персональные данные для покупки билета, вводить фамилию, имя, отчество и сведения посетителя не потребуется: если у пользователя стандартная или полная учетная запись, достаточно оставить в поле выбора документа значение по умолчанию — Mos ID. Если учетная запись упрощенная, то обязательные поля понадобится заполнить вручную.

Кроме того, авторизованные пользователи смогут открыть куар-коды билетов в мобильных приложениях «Моя Москва», «Мой id» и «Госуслуги Москвы». При оформлении билетов для юных гостей через сервис полный объем данных необходимо вносить только сопровождающему взрослому. У детей до 14 лет можно указать лишь фамилию, имя, отчество и дату рождения, а при посещении культурных мероприятий показывать документ ребенка не потребуется.