$75.4488.27

Москвичи увидят яркий звездопад

Мослентаиещё 1

В Москве в ночь на 6 мая будет виден яркий звездопад. Об этом сообщила астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман, ее цитирует ТАСС.

Москвичи увидят яркий звездопад
© Мослента

Широкий максимум весеннего метеорного потока продлится до 10 мая.

Москвичи смогут увидеть максимальную активность Эта-Акварид грядущей ночью с двух до четырех часов утра. Лучший обзор будет с балконов на высоких этажах зданий.

По словам астронома, количество «падающих звезд» может достигать 40 в час.

«Сложность наблюдений Эта-Акварид заключается в том, что радиант потока восходит под утро. В средних широтах он виден невысоко над юго-восточным горизонтом всего лишь пару часов до рассвета», — рассказали в Московском планетарии.