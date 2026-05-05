Москвичи увидят яркий звездопад

В Москве в ночь на 6 мая будет виден яркий звездопад. Об этом сообщила астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман, ее цитирует ТАСС.

© Мослента

Широкий максимум весеннего метеорного потока продлится до 10 мая.

Москвичи смогут увидеть максимальную активность Эта-Акварид грядущей ночью с двух до четырех часов утра. Лучший обзор будет с балконов на высоких этажах зданий.

По словам астронома, количество «падающих звезд» может достигать 40 в час.