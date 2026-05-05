В Хамовниках благоустроят четыре набережные

Специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы по обновлению четырех набережных в центре столицы.

© Mos.ru

Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Продолжаем реализацию комплексной программы благоустройства, в этом году приведем в порядок четыре набережные в районе Хамовники — Пречистенскую, Фрунзенскую, Новодевичью и Ростовскую. Эти набережные являются точками притяжения для жителей и гостей столицы благодаря множеству известных локаций, в том числе олимпийскому комплексу “Лужники” и Парку Горького. Поэтому основная задача — обеспечить удобное передвижение водителей и пешеходов», — отметил Петр Бирюков.

В рамках работ заменят покрытия проезжей части и тротуаров и установят 14 современных остановок городского транспорта. Наземные переходы оборудуют 55 опорами контрастного освещения, благодаря чему зебры и пешеходы на них станут заметнее для водителей в темное время суток.

Обязательной частью всех столичных проектов благоустройства является озеленение. В ходе работ обустроят свыше 50 тысяч квадратных метров газонов.

Общая протяженность обновленных набережных составит более пяти километров, что позволит создать единый комфортный маршрут для автомобилистов и пешеходов.

Реализуемые в столице проекты по созданию комфортной городской среды соответствуют целям и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подробнее о национальных проектах и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.