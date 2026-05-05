В День герба и флага Москвы откроют инсталляцию в парке имени Юрия Лужкова

Инсталляцию, посвященную Дню герба и флага Москвы, 6 мая откроют перед северным входом в парк имени Юрия Лужкова, подведомственный столичному Департаменту культуры. Кроме того, здесь организуют праздничную программу.

© Mos.ru

Гости парка смогут поучаствовать в забеге или пленэре, а также увидеть фотовыставку «Москва в сердце», которая будет работать рядом с новой инсталляцией до 6 июня. Кроме того, все желающие смогут принять участие в мастер-классах по созданию сувениров. Для посетителей также выступит кавер-группа.

Торжественное открытие инсталляции состоится в 11:00. С приветственной речью выступят директор парка «Кузьминки-Люблино» и представители Фонда имени Ю.М. Лужкова.

Спортивная и культурная программа

Перед стартом спортивной части праздника пройдет коллективная разминка и вручение специальных стартово-финишных наборов. Запланировано два вида забегов. Семейный на дистанцию 2,5 километра пройдет в интервале с 11:30 до 12:30. К участию в нем приглашаются родители с детьми. Индивидуальный забег на дистанцию пять километров состоится с 11:55 до 12:55. На него допускаются все желающие в возрасте от 18 лет.

Все победители получат эксклюзивные сувениры, памятные медали, а также поборются за призовой фонд, распределенный по категориям. Участие в забегах бесплатное, по предварительной регистрации.

Для любителей творчества с 11:30 до 12:30 пройдут мастер-классы по созданию древа семьи и экосувениров, а с 14:00 до 16:00 будет организован акварельный пленэр на свежем воздухе. Гости создадут красочные этюды с весенними цветами. Участие бесплатное.

Парк имени Юрия Лужкова

Парк имени Юрия Лужкова ранее назывался «Садовники», впервые он распахнул свои двери для посетителей в 1989 году. В 2005-м здесь появился Рижский сад, а в 2021-м зона отдыха стала носить современное название.

Ранее Мэр Москвы сообщил о продолжении благоустройства парка.

Программа мероприятий в столичных парках способствует реализации в Москве целей и задач национального проекта «Семья». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.