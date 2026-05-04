Новый магистральный маршрут запустят с 9 мая от ВДНХ до Алтуфьевского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Маршрут м58 заменит старый рейс т73. Теперь электробусы смогут чаще проезжать по выделенным полосам, что позволит улучшить транспортное сообщение на северо-востоке Москвы.

Помимо этого, на новом маршруте были организованы удобные пересадки на Калужско-Рижскую и Серпуховско-Тимирязевскую линии метро, а также на наземный транспорт, который курсирует по ускоренному коридору.

Департамент транспорта Москвы уточнил, что обозначает магистральные маршруты буквой "м", чтобы их было проще отличать от обычных маршрутов. Магистральные маршруты проезжают по главным улицам, связывая жилые районы с метро и иными востребованными точками города.

Ранее в департаменте транспорта Москвы сообщили, что в столице до конца года появится еще около 20 километров выделенных полос для общественного транспорта. Благодаря им риск ДТП на дорогах снижается в среднем на 25%, а автобусы и электробусы следуют по расписанию.

В апреле этого года в городе уже было введено почти 2 километра новых выделенных полос. Сейчас в Москве действует около 515 километров таких участков, благодаря которым пассажиры наземного транспорта меньше зависят от дорожных заторов и экономят время в пути.