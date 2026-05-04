Отопление начнут отключать в Москве 6 мая

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства (КГХ) в среду, 6 мая, приступят к отключению отопления в Москве. Об этом сообщается в канале КГХ в мессенджере «Макс».

«В связи с установлением необходимых температур наружного воздуха с 00:00 6 мая начнется плавный перевод системы теплоснабжения столицы на летний режим работы», – говорится в сообщении.

Как уточняется, в общей сложности предстоит отключить отопление в более чем 74 тыс. зданий, в числе которых свыше 34 тыс. жилых домов.

«Отключение отопления проводится поэтапно в следующей последовательности: промышленные, административные, жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения», – пояснили в КГХ.

Отмечается, что по вопросам теплоснабжения можно обращаться на круглосуточную горячую линию ПАО «МОЭК»: +7 (495) 539-59-59, в единый диспетчерский центр: +7 (495) 539-53-53, а также в управляющую компанию.