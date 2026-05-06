«Желтый» уровень погодной опасности введен в Москве

«Желтый» уровень опасности погоды вновь ввели в Москве и области из-за грозы и ветра. Подобное предупреждение действовало во вторник, тогда в столичном регионе прошли дожди и первая гроза, сообщили ТАСС в Гидрометцентре.

В среду в отдельных районах ожидаются гроза с дождем, усиление юго-западного ветра до 15 метров в секунду. «Желтый» уровень будет действовать до 21:00 мск, он говорит о потенциальной опасности погодных условий. При этом в столице будет достаточно тепло, воздух прогреется до плюс 25-27 градусов, по области — от плюс 22 до плюс 27 градусов.