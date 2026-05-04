Тематический поезд в честь Дня Победы вышел на синюю ветку метро

Состав в честь Дня Победы вышел на Арбатско-Покровскую линию метро. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Столичный транспорт ежегодно участвует в подготовке ко Дню Победы. Запуск тематических составов стал доброй традицией, которая позволяет отдать дань памяти бессмертному подвигу нашего народа. Это уже четвертый по счету тематический поезд в честь 9 Мая. Он будет курсировать по Арбатско-Покровской линии до 22 июня», – цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Уточняется, что дизайн тематического поезда выполнили в оранжево‑красных и голубых тонах. Цвета символизируют мужество народа и единство народов России. В оформлении состава использовали праздничную символику, а в вагонах разместили фразы о Великой Победе.