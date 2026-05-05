Москвичам рассказали, сколько продержатся грядущие майские холода

Московский регион в ближайшие дни столкнется с резким ухудшением метеоусловий. Об этом предупредил во вторник, 5 мая, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам эксперта, День Победы обещает быть неприятным с метеорологической точки зрения. По предварительным прогнозам, 9 мая на Москву обрушится атлантический циклон с запада. Ожидается преимущественно пасмурная дождливая ветреная погода, похолодает до 9-14 градусов — это на пять-шесть градусов прохладнее климатической нормы.

При этом начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев не исключил, что холода в Москве задержатся и на следующую неделю. Как подчеркнул эксперт, некоторые СМИ поторопились, назвав этот май летним.

Между тем вторник, 5 мая, оказался самым теплым днем с начала 2026 года в Москве: температура поднялась до плюс 25,1 градуса. Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, недолго пальму первенства удерживало 4 мая.

Кроме того, ночь на 5 мая в столице вошла в топ-3 самых теплых ночей с 1879 года, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. При этом рекордсменом останется ночь на 6 мая 1984 года, когда столбики термометров не опускались ниже 16,4 градуса, сообщает РИА Новости.

Ранее москвичей предупреждали, что нынешний "всплеск или волна тепла" не означает, что "потом у нас температура продолжит повышаться". За этим всплеском последует относительное понижение температуры — не исключено, что это будут так называемые "черемуховые холода".