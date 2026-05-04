В "Зарядье "открылся музей пластических фигур

Екатерина Великая, Пушкин и Гагарин. В парке "Зарядье" появился свой аналог музея Мадам Тюссо. Но в отличие от лондонского варианта, здесь никого воска, только смесь силикона и мрамора. И современные технологии. Каждую скульптуру создавали почти полтора месяца вручную, чтобы как можно точнее передать характер исторической личности. Почему Чайковский в халате, и зачем Марина Цветаева следит за гостями?

Изящные балерины передают эстафету ликующему Сергею Безрукову. Рядом Минин с Пожарским зорко наблюдают за Иваном Грозным. Первые герои нового музея пластических фигур на паркинге в "Зарядье" благодаря замыслу архитекторов и кураторов стали обитателями самой необычной станции московской подземки.

"Была идея создать некую станцию, на которой видим много различных людей. Мы даже не знаем, кого мы встречаем в метро сейчас, да? Проходя мимо. А вот здесь такой момент, когда действительно можно увидеть удивительных людей", - рассказал Александр Томашенко, архитектор и основатель архитектурного бюро АИ-АРХИТЕКТС.

"Наше всё" Пушкин по-детски радуется происходящему. Достоевский скромно сидит на трубе, скрывшись от толпы. А Екатерина II следит за цифровым табло. Над каждым - свое освещение, у каждого - своё личное пространство. Юрий Гагарин с его знаменитой улыбкой смотрит в сторону Никиты Михалкова. Тот, как живой, вальяжно разместился в режиссерском кресле, хотя команды не отдает. Говорят, своё воплощение - при жизни - одобрил. Включая специально сшитый костюм. Гоголю его внешний вид тоже пришелся бы по вкусу. Стильная классика!

"Пелерина - она подчеркивает исторический силуэт. И вторая часть его - она подчеркивает абсолютно современное пальто. И поэтому есть такое ощущение, как будто он застрял между двух миров", - рассказала Оксана Шевченко, художник по костюмам.

Петр Ильич Чайковский нигде не застрял. Он находится в состоянии творческого вдохновения. Над этим проектом работала молодая и очень креативная команда. Необычных решений - масса. Например, благодаря художникам по гриму взгляд Марины Цветаевой постоянно следит за посетителями. От этого даже становится не по себе.

В отличие от множества других музеев с пластическими фигурами, здесь - никакого воска. Только современные материалы, включая 3D печать. Фигуры и лица создавались после изучения фотографий, портретов, архивных данных. Мощную фигуру Петра Столыпина специалисты по челюстно-лицевым протезам сделали максимально совершенной.

Здесь можно увидеть хоккеиста Третьяка и Высоцкого, Курчатова и Ломоносова, Ахматову и Пастернака.

"Первые 50 фигур мы отбирали на основании многих рейтингов, которые просто изучали за последние годы - даже десятилетия. Много было социологических опросов в интернете. Вот мы смотрели – сравнивали", - рассказал Антон Ненадкевич, координатор проекта, исполнительный продюсер Музея пластических фигур "Историал. Коллекция".

Останавливаться на достигнутом в новом музее не собираются. Ведь в истории нашей страны очень много замечательных людей.