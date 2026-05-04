Названа дата отключения отопления в Москве

Отопительный сезон в Москве и области планируют завершить 12 мая. Такую дату отключения тепла назвал глава Министерства энергетики региона Сергей Воропанов, пишет «Интерфакс».

В Подмосковье начнут отключать отопление уже 5 мая, отметил министр.

«Сейчас на улице до 20 градусов и выше. При этом по прогнозу в ближайшие выходные ожидается похолодание. С учетом этого приняли решение не отключать систему сразу, а сохранить циркуляцию до следующей недели», — рассказал Воропанов.

Глава ведомства пояснил, что так получится избежать резких перепадов температуры в домах. К тому же можно будет оперативно отреагировать на резкое изменение погоды.

В 2025 году отопление в Москве и области начали отключать 6 мая. Сначала тепло перестали подавать в промышленные и административные объекты, затем в жилые дома, школы, детские сады и лечебные учреждения.