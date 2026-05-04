Общественно-патриотический форум «Наследники Великой Победы» состоится 13 мая

Общественно-патриотический форум «Наследники Великой Победы», посвященный десятилетию создания юнармейского движения, пройдет в Общественной палате Российской Федерации 13 мая в 14:00. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе организаторов мероприятия.

Соответствующее событие организовано Общественной палатой Российской Федерации совместно с Общественным советом при Министерстве обороны России, Национальной Ассоциацией объединений офицеров запаса Вооруженный Сил (МЕГАПИР) и Региональным отделением Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» города Москвы.

