Танцам обучают более чем в 40 столичных школах и колледжах искусств

Более чем в 40 московских школах и колледжах искусств представлены различные направления танца – от народных до современных. Об этом сообщили в столичном департаменте культуры.

«Классические, бальные, эстрадные, народные, народно-сценические и современные танцы представлены более чем в 40 московских учреждениях образования. На обучение по направлению «хореография» в рамках приемной кампании могут подать заявку все желающие старше шести с половиной лет», – говорится в сообщении.

Как отмечается, в детской школе искусств «Центр» юные москвичи могут освоить классический, народный, народно-сценический и современный танец.

В Московском городском творческом коллективе «Карусель» открыта программа «Хореографическое творчество: народно-сценический танец». В ансамбле эстрадного танца «Бумеранг» и танцевальной студии «Поколение» преподают современную хореографию. В школе также работает студия «Антре», где обучают по программе «Хореографическое творчество: классический танец».

Еще один представитель школы искусств – Московский городской творческий коллектив «Мечта» – вышел в финал премии мэра Москвы в сфере культуры и искусства.

«Профессиональное хореографическое образование можно получить в московских колледжах искусств. Выпускники Московского хореографического училища при Московском государственном академическом театре танца (МГАТТ) «Гжель», колледжа музыкально-театрального искусства имени Вишневской и хореографического училища имени Лавровского становятся участниками кордебалета, солистами, ведущими солистами балета и примами-балеринами», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что хороших результатов добиваются и учащиеся хореографического отделения детской музыкальной школы имени Свиридова. В этом учебном году ее воспитанники стали победителями многих фестивалей и конкурсов.

«В профессиональные учебные заведения поступают и выпускники детской школы искусств имени Рихтера. Сегодня здесь занимаются около 200 учеников», – говорится в сообщении.

Приемная кампания проходит до 15 мая. Узнать больше о формате обучения, направлениях и других деталях поступления в детские школы искусств столицы можно на сайте mos.ru.