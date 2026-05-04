Музей Г.О.Р.А. подготовил праздничную программу ко Дню Победы

9 мая вход в филиал Музея Победы на Поклонной горе – Музей Г.О.Р.А. будет бесплатным для всех желающих. Культурная площадка будет работать с 10:00 до 21:00 (вход посетителей и работа касс до 20:00).

— Музей Г.О.Р.А. приглашает поближе познакомиться с героическим прошлым нашей страны и посмотреть уникальную коллекцию военной техники и вооружения времен Второй мировой войны. В День Победы для гостей филиала традиционно пройдут масштабные концертные программы, мастер-классы, кинопоказы, будут работать тематические фотозоны, а также однодневная выставка раритетов времен Великой Отечественной, найденных на полях сражений, — отметили в Музее Победы.

Праздничная программа начнётся в 10:00 с прямой трансляции Парада Победы на главной сцене музея. В 11:00 здесь же стартует большая концертная программа «Заветам победителей верны». Гостей ждет парад духовых оркестров, выступление воспитанников музыкального театра «На Поклонке», ансамбля «Кадетские ложкари», артистов клуба авторской патриотической песни «Ветер Победы» и многих других. Кроме того, на сцену Музея Г.О.Р.А. с литературно-музыкальной композицией выйдут студенты Московской театральной Школы Олега Табакова. В 17:00 концертный марафон продолжит программа «Память сердца».

Ведущей программы, посвященной 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, станет телеведущая Татьяна Алексеева. Перед зрителями выступят артисты Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова, певец Леонид Кипа, танцевальные коллективы с номерами и мастер-классами. В 20:00 гостей пригласят на показ документального фильма победителя премии имени Эдуарда Сагалаева — «Знамя Победы. Финальный аккорд войны».

В День Победы в Музее Г.О.Р.А. будет работать интерактивная инсталляция «Стена Памяти», подготовленная движением «Бессмертный полк России». В течение дня посетители смогут почтить память своих родственников — участников Великой Отечественной войны, разместив их портреты на мемориальной стене.

Традиционную однодневную выставку военных трофеев представит поисковое объединение «Тризна». Посетители культурной площадки увидят реликвии, найденные во время раскопок на местах боев в Московской, Псковской, Смоленской, Тверской областях. На выставке представят личные вещи красноармейцев, оружие, документы, предметы солдатского быта, а также фотостенды, рассказывающие о деятельности поисковиков. Гости Музея Г.О.Р.А. смогут подержать в руках макеты оружия времен Великой Отечественной войны.

Кроме того, участники мероприятия смогут принять участие в тематических викторинах на знание знаковых дат и событий Великой Отечественной войны, а также в популярной интеллектуальной викторине «Игра в кино». Желающим расскажут о работе полевой почты, научат складывать фронтовой треугольник, продемонстрируют, как собирать и разбирать макет учебного автомата АК-74, а также предложат собрать модели военной техники и поучаствовать в творческих мастер-классах по созданию открыток, оригами и не только.

В течение всего дня на площадке филиала Музея Победы будут работать тематические фотозоны, где и взрослые, и дети смогут примерить костюмы и военную экипировку 1940-х годов и сделать памятные фотографии.