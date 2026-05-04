Мэр Москвы рассказал о строительстве южного участка МСД

Открытие финального участка Московского скоростного диаметра улучшит транспортное обслуживание около 700 тысяч жителей юга столицы.

Продолжается строительство финального участка Московского скоростного диаметра (МСД) вдоль Каспийской улицы от Кантемировской улицы до путей Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД). Оно будет завершено уже в этом году. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» написал Сергей Собянин.

«МСД уверенно входит в топ-3 наиболее востребованных московских дорог. Последний участок обеспечит спрямление трассы на юге города. За счет этого ликвидируется перепробег до двух километров и сократится время в пути в среднем на семь минут. Это улучшит транспортное обслуживание около 700 тысяч жителей из шести районов города и сделает поездки по МСД удобнее и быстрее для всех горожан», — сообщил Мэр Москвы.

Источник: канал Сергея Собянина в мессенджере «Макс»

Улучшится транспортное обслуживание жителей юга Москвы — районов Царицыно, Орехово-Борисово Северное, Москворечье-Сабурово, Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное и Чертаново Центральное.

Снизится нагрузка на участки МСД от Проектируемого проезда № 5108 до Кантемировской улицы, Кантемировскую и Каспийскую улицы. Кроме того, появится дополнительный выезд на трассу М-4 «Дон» с МСД через Липецкую улицу.

Финальный участок Московского скоростного диаметра

Строительство спрямления (финального участка) МСД вдоль Каспийской улицы от Кантемировской улицы до путей Павелецкого направления МЖД начали в августе 2023 года. Длина трассы — около четырех километров по прямой, без учета съездов на прилегающие улицы, на ней будет от четырех до шести полос движения. Трасса берет начало от Кантемировской улицы, проходит по Каспийской улице и вдоль путей второго Московского центрального диаметра, пересекая улицы Медиков, Ереванскую, Луганскую, Севанскую и Бакинскую.

В составе участка возведут шесть искусственных сооружений общей протяженностью свыше двух километров:

— тоннель по основному ходу МСД на пересечении с Бакинской улицей (58 метров, три полосы движения в одном направлении);

— две эстакады — съезды с Липецкой улицы на основной ход МСД в сторону Каширского и Симферопольского шоссе (один километр, от одной до двух полос движения в одном направлении);

— две эстакады — съезды с Каспийской улицы на основной ход МСД в сторону МКАД и центра (0,8 километра, одна полоса движения в одном направлении);

— эстакаду — съезд с МСД на Каспийскую улицу (0,3 километра, одна полоса движения в одном направлении).

Кроме того, предусмотрены съезды с Бакинской улицы на Московский скоростной диаметр и с МСД на Бакинскую улицу в сторону трассы М-4 «Дон» (1,1 километра, от одной до трех полос движения в одном направлении).

На пересечении с Ереванской улицей построят здание конечной станции для маршрутов наземного городского транспорта. Запланирована и реконструкция прилегающей улично-дорожной сети (0,7 километра).

Всего в составе участка построят и реконструируют 7,7 километра дорог. В рамках благоустройства территории разобьют восемь гектаров газонов.

Сейчас строительная готовность объекта составляет 55 процентов. Завершить работы планируется до конца 2026 года.

Ранее, 9 сентября 2023 года, открыли полноценное движение по основному ходу МСД. Автомобилисты могут проехать с севера на восток столицы от Бусиновской развязки до трассы М-12 и на юг до 32-го километра МКАД.

Ежедневно по МСД проезжает около 400 тысяч машин. Наряду с МКАД и Третьим транспортным кольцом (ТТК) магистраль входит в число трех наиболее популярных среди автомобилистов трасс города. Благодаря Московскому скоростному диаметру время на дорогу по некоторым направлениям снизилось на 25–50 процентов. До 15 процентов разгрузились участки Садового кольца, ТТК и МКАД.

Новые дороги Москвы

В 2011–2025 годах в столице построили около 1,6 тысячи километров дорог, что составляет около 30 процентов от существующей улично-дорожной сети. Количество искусственных транспортных сооружений выросло более чем на 70 процентов — в городе возвели 488 новых тоннелей, эстакад и мостов. Кроме того, построили 364 внеуличных пешеходных перехода.

В 2026–2028 годах планируется построить 283 километра дорог, 47 искусственных сооружений и 58 пешеходных переходов. Из них в 2026-м — 91,3 километра дорог, 19 искусственных сооружений и 22 пешеходных перехода.

В числе основных объектов, введенных в эксплуатацию в 2026 году:

— участок Коммунарского шоссе с путепроводом через улицу Александры Монаховой (открыт в январе 2026 года);

— участок Южной рокады от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка (частично введен в эксплуатацию в феврале 2026 года);

— финальный участок МСД вдоль Каспийской улицы от Кантемировской улицы до путей Павелецкого направления МЖД;

— эстакада по основному ходу шоссе Энтузиастов на пересечении со Свободным проспектом и Большим Купавенским проездом (первый этап);

— путепровод на пересечении путей Октябрьской железной дороги и Савеловского направления МЖД на участке от Большой Академической улицы до улицы Академика Королева.

Кроме того, в 2026 году реконструировали Симоновскую и Крутицкую набережные.