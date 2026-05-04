Храм Василия Блаженного будет закрыт для посещения 7–9 мая

Храм Василия Блаженного (Покровский собор) с 7 по 9 мая будет закрыт для посетителей, с 10 мая – музей продлит время работы. Об этом сообщается в Telegram-канале музея.

«4–6 мая – с 11:00 до 18:00, 7–9 мая – выходные дни. С 10 мая музей продлевает часы работы: понедельник, вторник, среда, воскресенье – с 10:00 до 19:00, четверг, пятница, суббота – с 10:00 до 21:00», – говорится в публикации.

Как уточняется, касса и территория всегда закрываются за 45 мин до окончания работы музея.