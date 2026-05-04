Собянин сообщил об уничтожении БПЛА на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении очередного беспилотного летательного аппарата, пытавшегося приблизиться к Москве.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Сергей Собянин отметил, что угрозы жителям и инфраструктуре города нет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о попадании беспилотника в здание в районе улицы Мосфильмовская.

Очевидцы рассказали о взрыве около жилого комплекса на Мосфильмовской улице.

Позже Собянин заявил, что силы ПВО рано утром обезвредили два вражеских дрона на подлете к Москве.