В Музее Победы пройдет концерт «Помнит сердце, не забудет никогда!»

5 мая в Музее Победы состоится киноконцертная программа «Помнит сердце, не забудет никогда!». Праздничное мероприятие будет приурочено к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и пройдет в музее на Поклонной горе в рамках уникального кино-театрализованного проекта.

Организаторы события — Союз кинематографистов России, Гильдия актёров Союза кинематографистов России, Академический Большой концертный оркестр имени Ю. В. Силантьева и Музей Победы.

На экране кинозала гости увидят ожившие кадры легендарных фильмов и редкие интервью операторов и режиссёров, прошедших войну, а на сцене музея на Поклонное горе выступят любимые актёры и артисты. Они исполнят песни и стихи, которые когда‑то поддерживали боевой дух солдат. Каждый номер программы — дань памяти тем, кто подарил нам право жить.

Среди приглашенных артистов — народные артисты России Александр Балуев и Алексей Кравченко, заслуженные артисты России Борис Галкин, Екатерина Гусева, Сергей Маховиков, Дмитрий Нестеров, заслуженный артист Южной Осетии и заслуженный артист Северной Осетии Сослан Фидаров, президент Гильдии каскадеров Александр Иншаков, а также популярные актеры театра и кино Екатерина Климова, Аглая Шиловская, Лариса Шахворостова, Валерия Ланская, Тимофей Федоров, Наталья Тонких, Михаил Мамаев, Георгий Тесля-Герасимов, Инна Разумихина и другие. Аккомпанировать звездному составу будет легендарный Академический Большой концертный оркестр имени Ю. В. Силантьева, чье мастерство придаст вечеру особую торжественность и глубину.