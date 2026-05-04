Жилой дом с фасадами изумрудного цвета построят в Тимирязевском районе

Согласовано архитектурно-градостроительное решение дома в эстетике современной парковой архитектуры на ул. Тимирязевская, земельный участок 26. Выбранное решение созвучно истории района и московского модерна в целом, при этом здание запроектировано как актуальное и современное. Об этом сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

«Общая площадь дома составит 32,3 тыс. кв. м. Выбранная концепция отталкивается от природного контекста района и языка современной архитектуры. Для облика дома характерны историческая преемственность, аллюзии к прошлому района и переклички с традициями московского модерна. Особенностью проекта станут созвучные природе фасады в спокойном изумрудном оттенке, выполненные из редких тактильных материалов – глазурованного кирпича и керамики. На территории жилого комплекса также расположено историческое здание, которое бережно отреставрируют и интегрируют в современную городскую среду», – цитирует пресс-служба главу департамента Владислава Овчинского.

Как подчеркнули в материале, ребристость фасада, его пластика, применение мелкоформатного кирпича на уровне глаз будут разбивать объемы на комфортный для человека масштаб.

Материалы, выбранные для отделки, имеют культурные корни в городской архитектуре и отсылают к работам Михаила Врубеля. В пресс-службе напомнили, что керамические элементы, созданные по эскизам Врубеля, активно использовались в московской облицовке конца XIX – начала XX века в стиле модерн.

Отмечается, что рядом с новостройкой сформируется полноценная инфраструктура для резидентов комплекса и жителей района: образование, гастрономия, ритейл и фитнес.