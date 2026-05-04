Черемуха зацвела в «Аптекарском огороде»

Черемуха обыкновенная «Колората» распустилась в «Аптекарском огороде». Об этом сообщила пресс-служба сада.

«У субтропиков возле сакуры в «Аптекарском огороде» распустилась розовая черeмуха Колората – нежное облако с ароматом, который хочется запомнить навсегда. <...> В народе еe называли Черемшина, Глотуха, Колоколушка. Обычно живeт несколько десятилетий, но в благоприятных условиях может радовать и гораздо дольше. Цветeт обильно почти каждый год, но плодоносит не всегда – весенние заморозки могут повредить нежные цветки», – говорится в сообщении.

Как отмечается, в понедельник, 4 мая, до 12:00 – бесплатный вход в сад для пенсионеров, студентов и школьников.