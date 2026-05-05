ТАСС: Внуково и Домодедово из-за ограничений не приняли девять самолетов

Девять пассажирских самолетов не смогли совершить посадку в московских аэропортах Внуково и Домодедово из-за временных ограничений на обслуживание рейсов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей воздушных гаваней. В справочной службе Домодедово рассказали журналистам, что аэропорт не смог принять три самолета. Речь идет о рейсах из Иркутска, Улан-Удэ и Якутска. Их перенаправили в другой столичный аэропорт — Шереметьево. Еще шесть самолетов должны были приземлиться во Внуково, но им также пришлось "уйти" на запасные аэродромы. "Они совершили посадку в аэропорту Шереметьево, а также в Санкт-Петербурге и Саратове", — уточнили в справочной службе Внуково. Там добавили, что три перенаправленных самолета летели в Москву из Сочи, Санкт-Петербурга и Якутска. Еще три прибыли из Антальи в Турции, Еревана в Армении и Термеза в Узбекистане. 5 мая пресс-служба Росавиации заявила о введении временных ограничений в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Воздушные гавани приостановили прием и отправку самолетов. Позднее аналогичную меру приняли в отношении аэропорта Шереметьево. На этом фоне пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании полетов.