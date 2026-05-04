Ряд дорог в центре Москвы перекроют

Ряд улиц и набережных в центре Москвы перекроют для автомобилей в понедельник, 4 мая. Об этом столичных водителей предупредили в агентстве РИА Новости.

По информации источника, с 16:30 до окончания мероприятия нельзя будет проехать по Москворецкой, Кремлевской, Котельнической, Устьинской, Подгорской, Софийской и Раушской набережным, улицам Ильинка, Варварка, Солянка, Балчуг, а также Болотной и Садовнической (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста). Аналогичные ограничения коснутся и участка дороги от Гончарного проезда до Котельнической набережной.

Кроме того, движение будет приостановлено на Большом Москворецком мосту, по Китайгородскому проезду, Старой и Болотной площадям, 1-му Раушскому, 2-му Раушскому, Ветошному и Фалеевскому переулкам.

Уточняется, что до 03:00 вторника, 5 мая, в локациях, где действуют временные ограничения, будет запрещена парковка.

Ранее сообщалось, что 9 мая в центре столицы временно перекроют несколько улиц и набережных для проведения Парада Победы.