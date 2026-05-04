Ряд поездов на Ярославском направлении МЖД задерживается по техническим причинам

На Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживается несколько электричек из-за остановки состава по техпричинам, сообщила пресс-служба столичной магистрали.

«Сегодня в 17:54 на перегоне Щeлково – Чкаловское Ярославского направления по техническим причинам совершил вынужденную остановку пригородный поезд №6468 направлением Ярославский вокзал – Фрязево. В 18:19 состав продолжил движение и высадил пассажиров на остановочном пункте «Гагаринская». Пассажиры смогли продолжить поездку на вслед идущих поездах. В связи с произошедшим в настоящее время в пути задерживается несколько пригородных поездов в сторону области», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что сотрудники МЖД делают все необходимое для введения движения поездов в график.