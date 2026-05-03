Облачная погода с небольшим дождем ожидается в Москве на День Победы

Облачная погода с небольшими осадками ожидается в Москве на День Победы, 9 мая. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

По информации учреждения, температура воздуха в этот день составит от 14 до 19 градусов выше нуля. Также предварительный прогноз показывает, что облачность и дождь ожидаются и ночью 9 мая, при этом столбики термометров покажут от 7 до 12 градусов тепла.

Переменная облачность без осадков ночью, и местами небольшой дождь в дневные часы ожидается в столичном регионе 8 мая.

— Воздух прогреется ночью до 7-12 градусов тепла, днем — до 17-22 градусов выше нуля, — передает сообщение Гидрометцентра РФ ТАСС.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что воскресенье, 3 мая, стало самым теплым днем в столице с начала года: температура воздуха прогрелась до плюс 18,8 градуса. К 13:00 столбики термометров в Москве поднялись до плюс 20 градусов. При этом точное значение максимума дня станет известно только после 21:00.

После холодного завершения апреля в Москву, наконец, пришло тепло. Какой будет погода в столице на следующей неделе, «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, до 6 мая включительно в столице будет очень теплая погода — как «компенсация» за холода в конце второго весеннего месяца.