Собянин: Москвичи установили рекорд в финале Всероссийской олимпиады школьников

Москвичи завоевали рекордное число наград в финале Всероссийской олимпиады школьников.

Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

«Подведены итоги по всем 24 предметам. У сборной Москвы 1972 диплома: 354 — победителей, 1618 — призеров. Это на 109 дипломов больше, чем в прошлом году. Свыше половины учебных заведений столицы подготовили победителей и призеров олимпиады», — написал Мэр Москвы.

Абсолютными победителями стали 35 москвичей. 133 участника столичной сборной получили дипломы по двум и более предметам. Среди них:

— Алексей и Дмитрий Янковские (школа № 7) — победители по информатике и призеры по математике;

— Дарья Мадорская (школа № 57) — победитель по искусству, русскому языку и экономике;

— Александр Копейкин (школа № 179) — победитель по обществознанию и экономике, призер по истории;

— Александр Агаков (лицей «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова) — победитель по экономике и физике;

— Никита Панченко (школа № 825 имени В.А. Караковского) — победитель по русскому языку и призер по географии и экологии.

Больше всего наград у москвичей по информатике, биологии и русскому языку.