Напротив «Москва-Сити» построят новую пешеходную набережную

Напротив «Москва-Сити» — от моста Академика Королева до театра «Мастерская Петра Фоменко» — построят новую пешеходную набережную, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Новый пешеходный маршрут протянется на 2,5 километра, а его часть, от моста Академика Королева до ЖК «Береговой», уже доступна для пешеходов. Сейчас благоустраивается набережная «Западный порт», которая протянется от ЖК до Белорусского моста.

На финальном участке — от «Западного порта» до театра, укрепляются берега, в других местах делаются искусственные насыпи для расширения набережной.

Также на набережной появятся две смотровые площадки над водой и амфитеатр у реки возле театра. На ней будут пешеходные и велосипедные дорожки и места для отдыха. Ее достроят в этом году, уточнил Собянин.