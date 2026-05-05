Москвичам пообещали аномальную погоду

Во вторник, 5 мая, в Москве ожидаются грозы, а температура воздуха окажется выше климатической нормы на 5-6 градусов.

Аномальную погоду пообещала жителям столицы главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, ее слова передает РИА Новости.

«Атмосферное давление будет чуть ниже климатической нормы. Мы останемся под влиянием южной периферии или северной периферии антициклона. Скорее всего, это будет такое размытое барическое поле. Днем местами кратковременный дождь, возможна гроза», — рассказала синоптик.

Минимальная температура утром будет достигать плюс 12-14 градусов в столице и плюс 10-15 градусов — в области. Днем столбики термометров покажут до плюс 25 градусов тепла — это выше климатической нормы на 5-6 градусов, уточнила Позднякова.

При этом будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, во время грозы порывы усилятся до 12-15 метров в секунду.

Ранее в Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за прогнозируемой грозы 5 мая.