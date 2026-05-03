Во Внуково ввели временные ограничения

В столичном аэропорту Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

© Вечерняя Москва

Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщила пресс-служба Росавиации.

— Аэропорт «Внуково». Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в публикации.

Соответствующие ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнили в Telegram-канале ведомства.

2 мая Росавиация также вводила в московском аэропорту Шереметьево временные ограничения. Меры были приняты для обеспечения безопасности полетов

Аналогичные ограничения на работу ночью 2 мая вводились и в аэропорту Внуково.

Ранее стало известно, что в российских аэропортах будет ужесточен контроль за пауэрбанками: вступают в силу новые международные нормы.