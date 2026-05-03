Лето в Москве закончится, не успев начаться
В Москве наступает кратковременный период метеорологического лета, который сменится ухудшением погодных условий.
Как сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, несмотря на прогрев воздуха в начале недели, долгосрочного потепления ждать не стоит.
«Завтра Центральная Россия окажется в теплом секторе циклона, подпираемого с юга антициклоном, благодаря чему наступит метеорологическое лето. В Москве и по области будет переменная облачность, без осадков», — рассказал Тишковец.
По данным специалиста, в понедельник в столице ожидается до 21–24 градусов тепла, а в Подмосковье до 25 градусов. Однако этот температурный режим сохранится лишь до середины недели, после чего атмосферная ситуация претерпит существенные изменения.
«Атмосферное давление понизится до 743 миллиметров ртутного столба. До среды включительно сохранится 20-градусное тепло. В конце недели погода испортится — пойдут дожди, и посвежеет до плюс 13 — плюс 18», — подчеркнул Тишковец.