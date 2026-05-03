Лето в Москве закончится, не успев начаться

В Москве наступает кратковременный период метеорологического лета, который сменится ухудшением погодных условий.

Как сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, несмотря на прогрев воздуха в начале недели, долгосрочного потепления ждать не стоит.

«Завтра Центральная Россия окажется в теплом секторе циклона, подпираемого с юга антициклоном, благодаря чему наступит метеорологическое лето. В Москве и по области будет переменная облачность, без осадков», — рассказал Тишковец.

По данным специалиста, в понедельник в столице ожидается до 21–24 градусов тепла, а в Подмосковье до 25 градусов. Однако этот температурный режим сохранится лишь до середины недели, после чего атмосферная ситуация претерпит существенные изменения.