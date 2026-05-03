В Музее героизма на ВДНХ в честь Дня Победы проведут бесплатные экскурсии

Музей героизма, расположенный в павильоне № 59 на ВДНХ, приглашает на бесплатные тематические экскурсии для всей семьи в честь Дня Победы. 9, 10 и 11 мая они будут проходить с 11:30 до 18:30 каждый час. Гости смогут узнать о победах и достижениях бойцов войск специального назначения, увидеть трофеи из зоны специальной военной операции (СВО) и почтить память павших воинов. Для посещения необходимо предварительно зарегистрироваться.

9 мая — важная и памятная дата для Музея героизма. В этот священный для страны день исполнится ровно год с момента открытия новой экспозиции, посвященной подвигу российских военнослужащих, участвующих в СВО. Символично, что именно 9 мая 2025 года, в Год защитника Отечества и день празднования 80-летия Великой Победы, музей принял гостей после обновления.

Его миссия — показать связь поколений защитников Отечества. С помощью современных инсталляций и уникальных артефактов гости могут увидеть преемственность традиций: доблести, стойкости и готовности к самопожертвованию.

В музее собраны артефакты Великой Отечественной войны и боевые трофеи нашего времени. Здесь можно увидеть знамена гвардейских дивизий Красной армии и флаги современных воинских частей России, монументы красноармейцу и солдату — участнику конфликтов новой эпохи, а также мультимедийные инсталляции о водружении красного знамени над зданием рейхстага в 1945 году.

Кроме того, гости могут ознакомиться с трофейным немецким оружием. В экспозиции представлена знаменитая граната «колотушка» — Stielhandgranate 24 (M-24). Это была самая узнаваемая граната вермахта, разработанная еще в годы Первой мировой войны.

Помимо этого, посетители могут увидеть винтовку Mauser Karabiner 98k (K98k), которую наиболее часто использовали немецкие солдаты во время Второй мировой войны.

Здесь же представлено более 600 артефактов из зоны СВО, переданных в музей бойцами.