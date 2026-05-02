Папа Римский лично назначит главу католиков Москвы

Новый глава католической архиепархии Божией Матери в Москве будет назначен Папой Римским. Это произойдет в определенный им самим срок, сообщил генеральный викарий архиепархии в российской столице священник Кирилл Горбунов.

Отец Кирилл пояснил, что папа "свободен в своем решении", в том числе и в сроках его принятия. Напомним, что Папа Римский Лев XIV принял отставку главы московских католиков архиепископа Павла Пецци "по слабости здоровья". Пока кафедра архиепархии не будет занята, обязанности ее главы будет исполнять вспомогательный епископ Николай Дубинин, назначенный Папой Римским апостольским администратором.

По словам священника Кирилла Горбунова, Конференция католических епископов России (ККЕР) по истечении двух сроков председательства архиепископа Павла 18 марта избрала новое руководство. Председателем ККЕР избран епископ Клеменс Пиккель, вице-председателем - епископ Кирилл Климович, а секретарем - епископ Штефан Липке, уточняют РИА Новости.

Павел Пецци возглавлял архиепархию Божией Матери в Москве с 2007 года, а ККЕР - с 2011 года.