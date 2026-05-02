«Компенсация» за холода: какой будет погода в Москве на первой неделе мая

После холодного завершения апреля в Москву, наконец, пришло тепло. Какой будет погода в столице на следующей неделе, «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, до 6 мая включительно в столице будет очень теплая погода — как «компенсация» за холода в конце второго весеннего месяца.

— Уже в это воскресенье температура воздуха днем прогреется до порядка 20 градусов тепла. 4, 5 и 6 мая ожидается плюс 21–23 градуса, — сообщил эксперт.

В эти дни погода будет примерно одинаковой: существует небольшая вероятность осадков, но только на 5 мая, а 6 мая будет погожий день.

— Но 7 мая с запада подойдет холодный атмосферный фронт, который даст небольшие дожди 7 мая и, может быть, 8 мая, а также понижение температуры до 13–15 градусов тепла, — добавил собеседник «ВМ».

Понижение температуры воздуха произойдет на 6–8 градусов, но это будет снижение до уровня, привычного для начала мая.

— Сильного ветра, как в конце апреля, не будет, потому что не ожидается ни циклонов, ни резких перепадов давления. Смена погоды 7–8 мая произойдет с минимальными изменениями: не слишком впечатляющее снижение температуры, перемена ветра — только по направлению, — заключил Шувалов.

Также главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «ВМ» рассказала, что в первые дни майских праздников в столичном регионе ожидается высокое атмосферное давление.