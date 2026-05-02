Собянин сообщил об уничтожении еще одного летевшего на Москву дрона ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили ещё один беспилотник Вооружённых сил Украины, который летел в направлении Москвы.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра столицы Сергея Собянина. Отмечается, что на месте падения фрагментов уничтоженного дрона работают специалисты экстренных служб.

Ранее в Министерстве обороны России проинформировали об уничтожении 123 украинских беспилотников над регионами страны.