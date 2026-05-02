Собянин сообщил об уничтожении еще одного летевшего на Москву дрона ВСУ

Собянин сообщил об уничтожении ещё одного летевшего на Москву дрона ВСУ

RT на русском

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили ещё один беспилотник Вооружённых сил Украины, который летел в направлении Москвы.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра столицы Сергея Собянина. Отмечается, что на месте падения фрагментов уничтоженного дрона работают специалисты экстренных служб.

Ранее в Министерстве обороны России проинформировали об уничтожении 123 украинских беспилотников над регионами страны.

