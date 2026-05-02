Аэропорт Шереметьево работает с ограничениями

В столичном аэропорту Шереметьево днем в субботу введены временные ограничения. Воздушная гавань обслуживает рейсы только по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации.

Мера объясняется необходимостью обеспечения безопасности полетов гражданских бортов. В Росавиации предупредили, что не исключены корректировки в расписании части рейсов.

Также на вылет и прилет закрыты аэропорты Уфы и Челябинска. При этом план «Ковер» отменен в воздушной гавани Пскова. Авиагавань вернулась к штатной работе.