На подлете к Москве сбит восьмой за субботу дрон ВСУ

Беспилотный летательный аппарат был сбит на подлете к столице, на месте его падения работают аварийные службы и специалисты, сообщили в мэрии города, он стал восьмым сбитым БПЛА в течение 2 мая.

Силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили беспилотный летательный аппарат, который направлялся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем официальном канале в Мах.

По словам Собянина, сейчас на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших или разрушениях на текущий момент не поступало. Сбитый дрон стал восьмым, которые уничтожили в течение субботы на подлете к столице.

Как писала газета ВЗГЛЯД, около 10.30 в субботу силы ПВО сбили седьмой беспилотник на подлете к Москве. Ранее общее число сбитых БПЛА за 2 мая достигло пяти единиц. Кроме того, Росавиация ввела ограничения на рейсы в аэропорту Внуково.