Электробусы вышли на маршрут №155 в четырех округах Москвы

В Москве электробусы вышли на маршрут №155. Об этом в субботу, 2 мая, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что новый экологичный маршрут проходит через четыре округа — ЗАО, САО, СЗАО и ЦАО. Он связывает шесть станций рельсового каркаса и упрощает поездки к образовательным учреждениям и зеленым зонам.

Отмечается, что маршрут соединяет районы Пресненский, Филевский Парк, Фили-Давыдково, Хорошево-Мневники и Хорошевский.

— Новый электробусный маршрут связал пять районов Москвы. По будням на нем будут курсировать 10 современных машин российского производства, которые обеспечивают комфортные поездки и не вредят экологии города. Мы продолжаем активно развивать электротранспорт, как поручил Мэр Москвы Сергей Собянин, — цитирует заммэра Максима Ликсутова Telegram-канале Дептранса.

17 апреля в наземном транспорте столицы стартовало тестирование оплаты поездок по биометрии. Для реализации способа оплаты сотрудники проверяют работу системы автоматического определения местоположения на 18 электробусах маршрута м53.