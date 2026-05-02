Собянин: Новый путепровод соединит Коптево с районами Аэропорт и Савеловский

На севере столицы строят путепровод, который соединит Коптево с районами Савеловский и Аэропорт. Он пройдет над железнодорожными путями и свяжет улицы 8 Марта и Приорова.

Об этом в субботу, 2 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Путепровод станет частью нового маршрута, связывающего Третье транспортное кольцо с Северо-Западной хордой в обход Ленинградского шоссе. С его появлением перераспределятся транспортные потоки, что снизит загрузку Ленинградского шоссе, — написал глава города в своем мессенджере в МАКС.

Специалисты реконструируют прилегающие дороги и построят новые общей протяженностью около 3,5 километра. Также они установят новые остановки и дополнительные светофоры, обустроят карманы для заездов и пешеходные переходы.

В этот же день Сергей Собянин рассказал, что в столице завершилась реализация первого проекта КРТ. На месте бывшей промышленной зоны Октябрьское Поле, расположенной на северо-западе столицы, построили технопарк, жилой комплекс, медицинский центр и школу.

1 мая мэр сообщил, что правительство Москвы согласовало архитектурную концепцию для образовательного комплекса в районе Москворечье-Сабурово. Его построят во 2-м Котляковском переулке в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта.