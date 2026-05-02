В Московском планетарии рассказали, когда наступит астрономическое лето

Астрономическое лето в 2026 году наступит днем 21 июня, передает РИА Новости со ссылкой на Московский планетарий. Представитель учреждения уточнил: «Астрономическое Лето – Летнее солнцестояние – 21 июня 2026 года в 11 часов 24 минуты по московскому времени».

Во время летнего солнцестояния наблюдается самый длинный день в году и самая короткая ночь. После этой даты продолжительность светлого времени суток начинает сокращаться, а ночи становятся длиннее, что продолжается вплоть до зимнего солнцестояния в декабре.

Астрономическая весна официально началась в стране 20 марта.

Во время весеннего равноденствия Солнце пересекает небесный экватор.