На московских ярмарках начался сезон молодой капусты. Ее привозят из Липецкой, Тамбовской и Владимирской областей.

© Mos.ru

Свежие овощи помогут восполнить дефицит витаминов после долгой зимы. Молодая капуста более нежная и сочная, чем зрелая, а также содержит больше витаминов С и U. Тонкие листья практически не имеют грубых прожилок, они легко усваиваются и не раздражают желудок.

«Капуста — культура капризная. Мы внимательно следим за температурой воздуха и высаживаем только морозостойкие сорта, например “подарок”. Правда, такая капуста долго не хранится и срок ее реализации короткий, зато из нее можно приготовить массу вкусных блюд — рецептов в моей копилке очень много», — рассказала Елена Андреева, участница межрегиональной ярмарки на улице Свободы (владение 57).

Лучше всего есть молодую капусту сырой или после непродолжительного тушения. У нее естественный сладковатый вкус и хрустящая текстура. Молодая капуста готовится быстрее, чем зрелая: для щей ее достаточно варить всего 15–20 минут. Главное, не передержать — от долгого нагревания овощ теряет и витамины, и приятную плотность.

Способов приготовить молодую капусту много. Из нее получаются вкусные летние щи, нежные голубцы и вегетарианские стейки. Самый простой вариант — нашинковать кочан, слегка помять с солью и заправить сметаной либо растительным маслом. Получится свежий, чуть хрустящий салат. Кроме того, кочан можно нарезать крупными дольками, обжарить на гриле и подать с копченой сметаной и свежим укропом.

Московские ярмарки — место, куда горожане традиционно приходят за качественными и свежими фермерскими продуктами, которые привозят более чем из 40 регионов России. Каждый поставщик гарантирует качество и свежесть товаров. Специалисты государственной ветеринарной службы города Москвы проверяют продукцию перед отправкой на прилавок.

Места участникам ярмарок предоставляются бесплатно. Павильоны установлены недалеко от станций метро и в других многолюдных местах. В них есть системы отопления, вентиляции, кондиционирования и видеонаблюдения, а также торговое и холодильное оборудование. Это делает павильоны комфортными для посещения.

Московские ярмарки приглашают к сотрудничеству агроагрегаторов из регионов, которые смогут представлять сразу несколько хозяйств и предприятий субъекта. Подобное взаимодействие позволяет выйти на столичный рынок локальным производителям, привлекает к региону внимание туристов и положительно сказывается на его имидже. Подробнее о сотрудничестве можно узнать на официальном сайте ГБУ «Московские ярмарки».