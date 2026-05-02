Синоптик рассказал о погоде в Москве на День Победы

В Москве ожидается небольшое похолодание, рассказал в беседе с RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, после тёплых дней ожидается небольшое похолодание 7 и 8 мая.

«Самый тёплый день — 6 мая. В этот день ожидается днём +23...+24 °C. 7 и 8 мая нас ждёт прохождение холодного фронта, могут быть небольшие дожди. Температура +15...+16 °C. При этом 9 мая предварительно без осадков +15...+17 °C днём, с утра +6...+8 °C», — рассказал Шувалов.

